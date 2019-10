Sciopero generale, paralizzato l'aeroporto di Fiumicino: 100 voli cancellati

Sciopero generale del 25 ottobre, si ferma anche l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino: sono circa 100 i voli in partenza da varie compagnie aeree, che hanno però provveduto a darne tempestivamente informazione già nei giorni scorsi ai passeggeri così da evitarne i disagi.

Al momento, non si registrano quindi situazioni di stress nello scalo dove la situazione appare fluida. Da parte sua, la società di gestione Aeroporti di Roma ha comunque provveduto a predisporre preventivamente una speciale task force con proprio personale di terra pronto, al bisogno, ad assistere i viaggiatori qualora se ne ravveda la necessità.

Per quanto riguarda i vettori battenti bandiera estera, sono 17 i voli soppressi. Sei invece il numero delle cancellazioni operate da Easyjet di cui una per Nantes, Londra Gatwick, Tolosa, Bristol, Lione e Parigi. Due i voli soppressi da Lufthansa e due da Air France, rispettivamente per Francoforte, Lione e Parigi. Uno ciascuno i voli cancellati da Sas per Copenaghen; Iberia per Madrid; Swiss per Zurigo; British Airways per Londra Heatrow; Aeroflot per Mosca e Wizzair per Varsavia.

Alitalia è stata invece costretta a cancellare 240 voli sull'intera rete, di cui 150 nazionali e 90 internazionali di medio raggio. Previste due fasce di garanzia di 3 ore ciascuna: la prima, cominciata alle 7 e conclusa alle 10; la seconda dalle 18 alle 21. La compagnia ha contestualmente attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali e la possibilità di modificare gratuitamente le prenotazioni.