Sciopero generale Roma, i socialisti in piazza: “Noi al fianco dei sindacati”

Il Partito Socialista Italiano di Roma sarà al fianco delle organizzazioni sindacali in piazza del Campidoglio venerdì 25 ottobre per lo sciopero generale.

“Domani nella nostra città – scrive il Psi di Roma in una nota – ci sarà una grande mobilitazione generale indetta da sindacati autonomi e dalle sigle confederali. CGIL, CISL e UIL si fermano a supporto dei lavoratori delle partecipate capitoline e noi, Socialisti, non possiamo fare altro che stare al loro fianco, spalla a spalla, per sostenere la battaglia sui diritti nei luoghi di lavoro e soprattutto a difesa di una categoria che, in modo inopportuno e premeditato, viene inserita tra le cause dei disservizi che quotidianamente viviamo a Roma”.

“Dobbiamo gridare con forza - continua il Partito Socialista – che i problemi delle partecipate provengono da dirigenze inaffidabili ed incapaci che non hanno la capacità di fare piani industriali all’altezza di una capitale europea”.

“Il Partito Socialista Italiano - Federazione metropolitana di Roma con le proprie bandiere – conclude la nota – scenderà in piazza Campidoglio domani, venerdì 25 ottobre alle ore 10, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori di questa città e ai Sindacati a supporto dello sciopero generale”.