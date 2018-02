Scippa donna da auto in corsa: 53enne trascinata per metri sull'asfalto

Tenta di scippare una donna da un'auto in corsa, trascinandola per metri sull'asfalto. Attimi di paura in piazza Sempione: arrestato un 28enne di origini slave.

L'uomo aveva provato a strapparle la borsa mentre era a bordo di una Fiat Uno, rubata il giorno prima. La 53enne romana aveva però opposto resistenza ed afferrato il "bottino" del malvivente, finendo trascinata per metri sulla strada di piazza Sempione. Grazie all’aiuto di un passante, la malcapitata è riuscita fortunatamente ad allertare il 112, fornendo particolari utili ai Carabinieri che, dopo una breve battuta in zona, sono riusciti ad intercettarlo ed a bloccarlo. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo, mentre la refurtiva è stata recuperata. Per la donna, che per fortuna non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, solo un forte spavento.