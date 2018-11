Scippata mentre mangia al ristorante: carabiniere fuori servizio arresta ladro

Scippata mentre mangia al ristorante, derubata di smatphone, computer e portafogli. Il ladro, un 25enne dell'Ecuador, fermato da un carabiniere fuori servizio.

Il militare, libero dal servizio e in abiti civili, stava passeggiando per il centro storico quando ha sentito le urla della donna, ed è subito intervenuto. La vittima ha riferito che mentre si trovava al tavolo di un ristorante era stata avvicinata alle spalle dal 25enne, che l'aveva derubata della borsa, contenente il bottino, per poi fuggire a piedi.

Il carabiniere ha così inseguito il ladro e lo ha bloccato in via della Chiesa Nuova. In aiuto al militare è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini, che ha ammanettatol 'arrestato e lo ha portato in caserma, dove è stato trattenuto inattesa del rito direttissimo. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.