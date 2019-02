Scippatore seriale inchiodato dalle telecamere: era l'incubo delle anziane

Scippatore seriale inchiodato dalle telecamere di sorveglianza di un condominio che lo riprendevano mentre derubava un'anziana: arrestato dai Carabinieri un 35enne bosniaco, con precedenti. C'era il suo zampino in almeno 3 episodi tra Appia e Centocelle.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso 15 gennaio quando fu sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri in zona Appia, mentre si trovava alla guida di un’autovettura Mercedes rubata nei giorni precedenti. Nella circostanza, ne scaturì un inseguimento che si concluse con la cattura dell’uomo. Dalla successiva perquisizione del veicolo, i militari dell'Arma constatarono la presenza di documenti di alcuni cittadini italiani che nei giorni precedenti erano stati vittime di scippo.

La successiva attività investigativa per il contrasto ai reati predatori sviluppata dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, svolta attraverso l’escussione delle vittime e dei testimoni agli eventi, è stata ulteriormente confortata dai filmati di videosorveglianza di un condominio, che avevano ripreso per intero uno degli eventi delittuosi. Attraverso tale attività si è giunti a risalire alla responsabilità dell’indagato per gli eventi contestati, in tutto tre, tra la zona Appia e Centocelle.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli.