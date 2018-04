Scomparso da un mese a Cassino, si cerca il corpo nel fiume. Ipotesi agguato

Luca Di Mario, 46enne di Cassino sparito di casa dallo scorso 16 marzo, potrebbe essere stato ucciso e il suo corpo gettato nelle acque del fiume Rapido.

E' l'ipotesi piu' accreditata dagli investigatori che pensano ad un agguato. Nei giorni scorsi i carabinieri ed i vigili del fuoco hanno rinvenuto la bicicletta dell'uomo nascosta lungo le sponde. Le ricerche del corpo si sono concentrate in un punto particolare, dove confluiscono i corsi del Gari e del Rapido.

Un uomo, un conoscente, e' indagato per aver rilasciato false dichiarazioni fornite a un pubblico ufficiale. Il Magistrato Chiara Lorefice ha disposto ulteriori accertamenti.Luca era uscito di casa lo scorso 16 marzo in bicicletta, per andare in ospedale. Ma al Santa Scolastica non è mai arrivato.