Tragedia ad Acilia, incidente mortale stamattina verso le 11.50 in via della Salvia all'incrocio con via della Canapa. Un uomo di 48 anni, a bordo di una moto delle Poste, è morto dopo essersi scontrato con un'auto.

L'investitore, un uomo di 35 anni, è stato portato al Sant'Eugenio per accertamenti e per effettuare i test ad alcol e droghe. Sul posto è intervenuta la polizia locale del X Gruppo Mare che hanno chiuso le strade limitrofi per effettuare i rilievi.