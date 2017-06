Scoperta produzione di merce contraffatta. Migliaia di pezzi con marchi falsi

La polizia ha scoperto in zona Boccea una piccola industria casalinga di prodotti contraffatti destinati alla vendita abusiva.

Decine di migliaia di prodotti con stampe ed etichette fasulle di grandi marchi sono state rinvenute sul posto e sequestrate. Gli agenti hanno trovato attrezzature per sartoria professionale per la creazione di scarpe, borse e altri articoli. Almeno dieci extracomunitari stavano lavorando nella produzione della merce al momento della retata. Il Comandante Generale Diego Porta ha dichiarato che l'operazione della polizia si è concentrata stavolta sulla filiera di produzione per bloccare la vendita abusiva alla radice.