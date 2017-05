Scoperto magazzino abusivo: sequestrate 2mila paia di scarpe made in China

Sequestrate 2mila paia di scarpe, blitz in un magazzino abusivo in zona Portuense. Scoperta l'attività clandestina di due ambulanti.

E' stato l'incessante via vai da un magazzino ad attirare l'attenzione di alcuni agenti, che hanno pedinato alcuni ambulanti fino ad arrivare in un vicolo in zona Portuense. Numerose persone entravano e uscivano infatti con buste e sacchi, rifornendosi nel deposito di prodotti falsificati. E' così scattata la perquisizione dello stabile, che ha portato alla scoperta di 2000 paia di scarpe perfettamente falsificate. Identificati e denunciati due uomini, di nazionalità straniera.