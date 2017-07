Scopre romeno nella sua roulotte e lo aggredisce con una mazza: arrestato

Scopre romeno nella sua roulotte e lo picchia con una mazza. Arrestato un italiano di circa trent’anni.

E' arrivata nella giornata di martedì l'ordinanza di misura cautelare per l'uomo, che dovrà rispondere delle accuse di teatro omicidio. Quando lo scorso 25 giugno un uomo, di nazionalità romena, era stato trovato a terra privo di conoscenza. Dopo i successi accertamenti è emerso come il malcapitato fosse stato sorpreso a dormire all'interno di una roulotte dal proprietario della stessa. Alla scoperta della sconosciuto nella sua proprietà l'uomo lo ha infatti aggredito violentemente, colpendolo con una mazza in ferro. Le indagini hanno permesso di appurare come gli aggressori fossero in realtà più di uno, ed il GIP del Tribunale di Viterbo, su richiesta della Procura della Repubblica, ha così disposto l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.