Scrive dediche d'amore sul muro di un liceo: pizzicato professore innamorato

Sorpreso a scrivere dediche d'amore sul muro di un liceo, denunciato professore di matematica. Un gesto di romanticismo inaspettato tra i muri di un istituto di Villa d'Este a Tivoli.

L'originale vicenda ha visto protagonista un 52enne insegnante di matematica di un altro istituto, colto sul fatto con pennello e vernice dai carabinieri. Forse un pegno d'amore per una sua “musa”, che è costato però all'uomo il deferimento all'autorità giudiziaria per imbrattamento. Il professore era però già noto ai carabinieri per una denuncia, ancora in corso, per comportamenti poco appropriati nei confronti di studenti. Una circostanza, questa, che gli era costata una sospensione di dieci giorni da parte del Preside.