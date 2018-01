Segnala un furto nel palazzo: in casa sua aveva una serra per la marijuana

È rimasta vittima della sua stessa segnalazione una donna residente in uno stabile sulla circonvallazione Gianicolense.

Aveva chiamato la Polizia per avvisare di aver sentito rumori sospetti al piano di sotto, ma quando sono arrivati, gli agenti hanno sentito odore di marijuana e le hanno perquisito casa.

Dietro a una porta chiusa a chiave, la donna nascondeva una serra con 4 piante in piena fioritura, termostati per la misurazione della temperatura e dell'umidità, acqua distillata e fertilizzante.

Per la donna, una 63enne italiana, e per i due figli di 22 e 29 anni sono scattate le manette per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Per loro, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari.