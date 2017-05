Senegalese muore durante un blitz, sit-in di protesta davanti la prefettura

Ambulante muore durante un blitz dei vigili, la comunità senegalese scende in piazza: sit-in di protesta davanti la prefettura.

Continua a far discutere la morte di Niang Maguette, deceduto in circostanze ancora da definire durante alcuni controlli della polizia locale. Dalla piazza SS Apostoli arrivano infatti le grida della comunità senegalese, che chiede giustizia per il 54enne con corteo e striscioni. Alla manifestazione si sono uniti anche i Movimenti romano per il diritto dell'abitare, che si erano dati appuntamento davanti l'Assessorato alle politiche sociali. "Fermiamo la guerra ai poveri. Casa e reddito per tutti" e "Maguette lotta con noi. Basta retate", sono gli striscioni esposti in piazza dai manifestanti.