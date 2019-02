Senzatetto, Croce Rossa di Roma apre raccolta fondi: "Serve l'aiuto di tutti"

"Persone con una dimora". È questo l'appello lanciato dalla Presidente della Croce Rossa di Roma, Debora Diodati, per una campagna di raccolta fondi per migliorare la struttura di ricovero e accoglienza in cui ospitano i senzatetto.

Da sabato 9 febbraio infatti, la sede della Croce Rossa di Roma di Via Ramazzini ospita 30 persone senza dimora ogni notte, offrendo un posto per dormire, la cena, kit igienici, assistenza sanitaria, supporto psicologico e orientamento legale. Un'iniziativa nata dai Volontari della Croce Rossa di Roma e che vede, per ora, il sostegno dell'Associazione SO.R.TE.

"Abbiamo deciso autonomamente di aprire, intanto per un mese, una nostra struttura che accolga chi vive per strada. È stato un inverno drammatico per le persone senza dimora decedute - si legge in una nota della presidente - ma anche per chi, pur volendo non è riuscito a trovare accoglienza al di fuori del Piano Freddo, che comunque continua ad ospitare persone. Il nostro è un tentativo di allargare il bacino di ospitalità nella Città ma anche quello di dare un segnale che tutti possiamo essere partecipi dell'aiuto e della solidarietà. Credo, infatti, che l'emergenza della vita per strada sia ormai arrivata ad un livello tale che richiede l'intervento di tutti e in questo il Volontariato, da sempre operativo nell'aiutare, può dare un avvio. In molti sono stati i cittadini romani che nei giorni più freddi ci hanno portato coperte che abbiamo distribuito con le Unità di Strada. Ora tutti possiamo fare ancora qualcosa. Condividiamo questo appello a contribuire e facciamo anche piccole donazioni. Far crescere la solidarietà – conclude - è un dono per le persone che accogliamo ma è qualcosa di cui abbiamo bisogno tutti".

Per contribuire basta andare sulla pagina Facebook di CRI ROMA o sul sito www.criroma.org