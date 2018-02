Sequestrato per i debiti di droga: rinchiuso per un giorno e picchiato

Lo hanno sequestrato, picchiato e trattenuto per un'intera notte contro la sua volontà in un'abitazione del litorale romano. Tutto per colpa di un debito di droga.

I suoi aguzzini sono 4 uomini che ora sono accusati, oltre che di sequestro di persona, anche di lesioni aggravate, estorsione, rapina e spaccio.

Durante il rapimento, all'uomo è stata anche fratturata una mano, ma la vittima non ha voluto denunciare gli aggressori per paura di ritorsioni. In ospedale ha finto di aver avuto un incidente stradale.

L’indagine, condotta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio-Nettuno, ha però permesso di ricostruire la vicenda.

Gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto nel gennaio del 2017. La vittima faceva uso abituale di cocaina, e quando non è più riuscita a pagare i suoi spacciatori, è stata sequestrata.

Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità degli aguzzini e a perquisire le loro abitazioni. In casa loro hanno trovato 750 grammi di cocaina, 50 di hashish, un bilancino di precisione, oltre a una “scacciacani”.