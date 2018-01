Sequestrò un bambino per ricattare i genitori: pm chiede 27 anni di condanna

Mirco Ricci è accusato di aver sequestrato il 20 aprile del 2016 un bambino di 9 anni per convincere la famiglia del piccolo a pagare una partita di droga da 5 mila euro.

Ora il pm Claudia Terracina chiede per lui una condanna esemplare di 27 anni di reclusione. L'accusa di sequestro è a aggravata dalla minore età della vittima.

Insieme a Ricci, anche altre 3 persone parteciparono al rapimento, mettendo a disposizione l'appartamento dove il piccolo fu tenuto nascosto per due giorni. Si tratta di Palma Condemi, madre di Ricci, per cui il pm ha chiesto 26 anni, Francesca Ricci, sorella del sequestratore, che rischia di scontare 16 anni e Sonia Cataldi, zia del bambino, per cui il pm ha chiesto 11 anni.

Ricci è un pugile, ex campione intercontinentale Wba e detentore del titolo italiano nei mediomassimi.