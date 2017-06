Serata di gala tra festa e solidarietà: il Lions Club compie 100 anni

Serata di gala per il centenario del Lions Club, notte di festa tra impegni umanitari e nuove iniziative.

Prende il via un nuovo anno dei Lions, tra la gioia e l'entusiasmo per il centenario dell'associazione. Per l'occasione il Best Western Park Hotel di Fiano Romano ospiterà la serata di Gala per la Cerimonia del Passaggio di Campana del Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens, che darà il via al nuovo anno sociale di un Club, che, nato da appena 10 mesi, si già distinto per il suo impegno e per le sue attività. Il Passaggio della Campana rappresenta per i Lions un momento centrale della vita dei Clubs, nel quale si conclude un anno di attività per iniziarne uno nuovo all’insegna di nuove progettualità e di un rinnovato spirito solidaristico. Per il Lions Club Roma Parco Di Veio Flaminia Gens sarà un passaggio delle consegne sui generis, in quanto vedrà la riconferma dell’attuale Presidente Danilo Tropea, che ha fortemente voluto la nascita del nuovo club. Il Passaggio della Campana sarà anche l’occasione per ricordare le iniziative sviluppate con la scuola e per la scuola, che hanno visto in questi mesi i soci protagonisti.

Sarà inoltre l'occasione per affrontare il tema dei disturbi dell'apprendimento nei bambini, con la realizzazione di una pubblicazione sulla Dislessia, insieme al Club Lions di Campagnano Mazzano Romano, da distribuire zona provincia nord di Roma agli insegnanti delle scuole dell’infanzia ed elementari e alle famiglie. Con lo scopo di facilitarne il riconoscimento fin dai primi anni della scolarizzazione, ed individuare gli interventi più adatti al superamento dei fenomeni che si vengono ad evidenziare.