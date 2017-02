Serra per marijuana nel box auto: sequestrate lampade e fertilizzanti

Scoperta una serra di marijuana in tre box auto di via di Monte Cucco, al Trullo. I Carabinieri hanno sequestrato materiale per la coltivazione e 2,3 Kg di marijuana.

Al momento ancora sconosciuti i coltivatori "fai da te”, il complesso immobiliare – di proprietà di una società sportiva – risulta infatti in amministrazione giudiziaria dal 2012, a seguito di sentenza fallimentare. Gli aspiranti coltivatori avevano allestito delle serre artigianali, alimentando i box/serra con energia elettrica sottratta con un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il personale dell'Acea è così intervenuto e messo in sicurezza la zona, mentre i Carabinieri, oltre a 2,3 Kg di marijuana, hanno sequestrato materiale per la coltivazione, fertilizzanti, lampade alogene e un impianto di areazione.