Servizi pubblici, Roma bocciata. Fdi attacca: “Raggi peggio di Pd e Veltroni”

"Il rapporto annuale dell'Agenzia di controllo sui servizi pubblici romani rivaluta gli anni di governo del centrodestra a Roma, un livello di qualità della vita più alto a scapito delle successive giunte Pd e grillina e anche di quelle veltroniane”.

E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di FdI in Campidoglio. “Evidentemente – continua De Priamo – quell'esperienza, al netto degli errori commessi, ha garantito un livello medio dignitoso dei servizi pubblici. Al contrario la Giunta Raggi è in picchiata ormai irreversibile con voti agghiaccianti in particolare su rifiuti e trasporti che mostrano l'indignazione di tutti i romani".

"Sono dati, al di sotto del 3 sui rifiuti e poco sopra al 4 per i trasporti che dovrebbero bastare alla sindaca e ai grillini per prendere atto che questa esperienza dal punto di vista politico è virtualmente conclusa. La Capitale - conclude - ha bisogno di uno sforzo corale per dotarla dei poteri e risorse adeguate e di una nuova giunta che abbia idee e capacità adeguate per governarla restituendo ai cittadini fiducia e senso di appartenenza".