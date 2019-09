Sesso clandestino, scoperta casa per appuntamenti hot: arrestata maitresse

Sesso alla cinese da mattina a sera: una casa di appuntamenti è stata scoperta dalla polizia in zona Casilina a Roma. In manette maitresse che gestiva l'appartamento, una 45enne, per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della immigrazione clandestina.

Una intensa attività investigativa, partita dagli annunci pubblicati online e su un quotidiano, ha portato gli agenti del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso, a concentrarsi, attraverso servizi di osservazione e appostamenti, su un appartamento in via Casilina. L'andirivieni di uomini ha confermato i sospetti degli agenti e li ha indotti a fare irruzione nell'abitazione dove, oltre a una 36enne cinese, c'era anche la sua sfruttatrice. La 36enne era arrivata in Italia nel mese di agosto, con la promessa di una sua connazionale di trovarle un lavoro, ma era invece finita nella casa di appuntamenti. Le tariffe, decise dalla maitresse, variavano a seconda del grado di intimità e di attenzioni che i clienti avrebbero dovuto ricevere, tuttavia, i soldi - come ha raccontato agli agenti la vittima - andavano alla sua sfruttatrice, che la faceva lavorare dalle nove della mattina fino alla sera, provvedendo solo al suo sostentamento.

Sono stati sequestrati telefoni utilizzati per organizzare l'attività, 160 euro in contanti oltre a diverse confezioni di preservativi. Al termine dell'operazione, la sfruttatrice è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento della immigrazione clandestina.