Sesso con ricatto: 30mila euro per non diffondere i video degli incontri

Aveva fatto sesso con una 28enne originaria dell'Etiopia, ma non si era reso conto che lei aveva registrato gli incontri per estorcergli denaro.

Quando la ragazza lo ha minacciato di diffondere i filmati se non avesse ricevuto 30mila euro, l'uomo si è rivolto ai Carabinieri della Stazione Roma Prenestina. Gli agenti hanno organizzato un incontro tra la ricattatrice e la sua vittima, che ha finto di cedere alle richieste della donna. La giovane etiope si è presentata insieme a due ragazzi eritrei senza fissa dimora di 20 e 21 anni.

I Carabinieri hanno osservato la scena a distanza, per poi intervenire per bloccare i tre responsabili della tentata estorsione. La 28enne è stata arrestata e accompagnata in caserma per poi essere condannata agli arresti domiciliari, mentre i due uomini che la accompagnavano sono stati denunciati.