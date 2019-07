Sesso sfrenato, torrida passione e pugilato: questo è “Sangue nella bocca”

“Sangue nella bocca”: sesso sfrenato, torrida passione e tanto pugilato al cinema. Il film di Hernàn Belòn, dopo il successo riscosso in Argentina, nelle sale italiane dal 1 agosto. Protagonisti Leonardo Sbaraglia, Eva De Dominici e Erica Bianchi.

Diretto da Hernàn Belòn, “Sangue nella bocca” vede l’attore Leonardo Sbaraglia nei panni del pugile professionista di Buenos Aires Ramòn Alvia, di quasi quarant’anni, sposato con Karina e padre di due bambini. Sebbene, dopo aver vinto molti titoli e numerosi campionati internazionali, sia prossimo al tramonto della sua carriera, resiste nonostante il parere contrario della moglie e, sentendosi ancora giovane, pensa di poter continuare a combattere.

In mezzo a tanti giovani pugili, nota Débora, bellissima ragazza colombiana dalla quale subisce immediatamente un fascino magnetico quanto perverso, dando inizio a un rapporto passionale e al contempo estremo. Una relazione clandestina che, complice un torrido crescendo di piacere e coinvolgimento mai sperimentati prima, porta Ramòn a riacquistare energia, vigore e voglia di vivere, fino a decidere di abbandonare la famiglia. Nonostante il suo manager lo esorti a lasciar perdere la ragazza almeno la notte prima di un incontro risolutivo, Ramon torna da lei, sfidando le estreme conseguenze.

“Sangue nella bocca è un film sul corpo e sul piacere incontrollato che in esso risiede – dichiara il regista Belòn –. La ripresa degli incontri di pugilato e dei rapporti tra i protagonisti accresce questa sensazione d’estremo realismo: niente scene al rallentatore, tantomeno da videoclip, ma una ripresa diretta, ravvicinata, con inquadrature sui corpi di un uomo maturo segnato da cicatrici e di una donna giovane e colma di energia. Vi è una ricerca di immagine che possegga ‘bellezza’, con colori saturi d’alto contrasto e poca profondità di campo, luci al neon e lampade nelle scene notturne. Mentre gli esterni sono ad alto contrasto, con il sole d’estate a picco”.

Affiancano il protagonista Leonardo Sbaraglia le sensuali e bravissime Eva De Dominici ed Erica Banchi, rispettivamente nei ruoli di Débora e della moglie di Ramòn.

Erica Banchi è un’attrice, pianista e compositrice italiana. Si diploma in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e parallelamente al Conservatorio diplomandosi in pianoforte e composizione. Oltre all’attività teatrale ha preso parte a varie serie televisive per la Rai tra cui la mini serie Paura di Amare della quale era protagonista per due stagioni consecutive. “Sangre en la Boca”, film argentino, è stato il suo esordio nel cinema internazionale. È uscito da qualche mese il suo primo album musicale autoprodotto dal titolo “Igniorante” (scritto proprio così). Sta attualmente conseguendo la laurea magistrale in Musica da Film al Conservatorio Santa Cecilia in Roma.