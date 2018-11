Sesso tra bambini su Whatsapp: sono romani. Video girato sul mare di Roma

Bimba di 10 anni fa sesso con due coetanei e il video finisce su whatsapp. I protagonisti sono 3 ragazzini romani e la scena è stata girata a Roma, in una località di mare a pochi chilometri dalla città. A rilevarlo è il giornale La Nazione di Firenze.

A prima vista sembrava 'solo' un frame di un film a luci rosse di quelli che si possono trovare con facilita' sul web. Ma quando nel video si svelano i volti dei protagonisti si scopre una bambina che all'apparenza dimostra non più' di dieci anni che fa sesso con due ragazzini forse di poco più grandi di lei, mentre qualcuno riprende la scena probabilmente con un telefonino.

Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, nel video si sentono le voci e si vede la bambina che ride, come se fosse dentro un gioco o, peggio, come se non si rendesse conto fino in fondo di quello che sta accadendo intorno a lei.

La piccola si vede perfettamente in viso. Sorride - si legge su 'La Nazione' - durante le riprese e durante il sesso come se fosse una cosa buffa. Il filmato, per quanto è stato possibile valutare finora, è stato girato in una località' vicina al mare in provincia di Roma. Anche l'accento dei protagonisti infatti è schiettamente romano come il panorama sullo sfondo. Filmato però che, volando attraverso il web, è stato visto da un ragazzo di una scuola media del Mugello, che ha avvertito subito la professoressa. La docente ha portato il cellulare alla direttrice didattica che ha fatto immediatamente denuncia ai carabinieri. I militari hanno trasmesso una notizia di reato alla Procura dei minori di Firenze che ha aperto una inchiesta, per il momento a carico di ignoti mentre le indagini sono affidate alal Polizia Postale.