Sfondano ingresso del bar con auto ariete, poi rubano incasso: caccia ai ladri

Usano auto come ariete e sfondando l'ingresso di un bar in zona Marconi, poi entrano e rubano 6.000 euro di incasso: è caccia alla banda di ladri.

Furto nella notte in un bar di via Silvestro Gherardi, in zona Marconi, nella Capitale. Due persone poco dopo le 2 e 40 si sono introdotte, utilizzando l'auto per sfondare la vetrina, all'interno del bar asportando un cambia monete slot con circa 6 mila euro all'interno e i cassetti di 3 o 4 slot-machine machine.

Sul posto gli agenti dei commissariati Trastevere e San Paolo che hanno sequestrato l'auto, una Fiat Punto, e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.