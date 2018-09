Sfratto a Villa Gordiani: anziana minaccia il suicidio. Fermati 4 attivisti

Tafferugli durante l'esecuzione di uno sfratto in via della Venezia Giulia 141, nel comprensorio di case popolari di Villa Gordiani: 70enne tenta il suicidio per evitare di finire per strada. Quattro persone sono state arrestate mentre tre vigili sono rimasti feriti.

La donna si è arrampicata su una sedia e ha minacciato di buttarsi dal balcone non avendo altro posto dove andare a vivere e non potendo pagare un affitto con la sua misera pensione da 500 euro al mese.

Vicini e persone del quartiere hanno dimostrato solidarietà alla signora. Tra i sostenitori che si sono opposti allo sfratto degli agenti della polizia locale coadiuvati dai vigili del fuoco, due attisti di Promacos e due di Asia-Usb, candidati di Potere al Popolo alle ultime politiche.

“Federico Giglio e Giacomo Gresta sono stati portati via dalla polizia municipale con la forza - dichiara in una nota Potere al Popolo - Vi chiediamo di aiutarci a diffondere questa nota, per chiedere l'immediato rilascio dei nostri compagni e dei fermati, e per pretendere che una signora anziana non sia buttata per strada. La lotta per la casa è una lotta giusta, non serve trattarci da criminali, ma risolvere l'emergenza abitativa concretamente”.