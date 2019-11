Roma

Mercoledì, 13 novembre 2019 - 17:12:00 Sgomberati ex Mercati Generali di via Ostiense: erano la casa di 7 clochard Blitz della polizia in mattinata, i 7 occupanti degli ex Mercati Generali denunciati per invasione di terreni ed edifici

Guarda la gallery Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, hanno sgomberato nella mattinata di mercoledì l'ex area dei Mercati Generali di viale Ostiense a Roma. All’interno della struttura, sono stati rintracciati 7 cittadini stranieri, 6 di nazionalità afgana e un cittadino iraniano, intenti a dormire in giacigli di fortuna. Gli occupanti sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione per gli accertamenti finalizzati a verificarne la regolarità sul territorio nazionale. Tutte le aree interessate dalle occupazioni abusive e gli immobili presenti, sono state controllate dagli agenti del Reparto Mobile e della Polizia Scientifica, al fine di garantirne la liberazione da persone non autorizzate. Al termine delle procedure di riconoscimento, gli occupanti sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni e edifici. Inoltre due di loro, dagli accertamenti effettuati, risultavano avere il permesso di soggiorno scaduto. Tutta l’area bonificata è stata riconsegnata alla proprietà che provvederà alle operazioni di messa in sicurezza.