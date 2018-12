Sgombero ex Penicellina, Matteo Salvini: "Ne sono orgoglioso, andiamo avanti"

Orgoglioso di questo intervento di legalità, pulizia e sicurezza atteso da anni". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta così lo sgombero dell'ex Penicillina.

"Era un punto di spaccio e rifornimento per buona parte della città - spiega - Aggressioni, rapine, accoltellamenti, furti e violenze erano all'ordine del giorno. Le poche decine di persone regolari e realmente bisognose saranno prese in carico dalle istituzioni. I 35 rintracciati questa mattina nella struttura sono stati portati in questura per accertamenti: in caso di irregolarità saranno espulsi. Gli altri sono e saranno individuati, seguiti e identificati ovunque si trovino". "E' un altro giorno all'insegna dell'ordine e della legalità. - conclude il ministro - Nelle prossime settimane sono gia' previsti altri sgomberi a Roma e in tante altre citta' italiane. Dalle parole ai fatti".