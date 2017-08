Shakespeare sotto le stelle: fauni ed elfi tornano al teatro di Proietti

Globe Theatre, torna in scena "Sogno di una notte di mezza estate". Fauni, fate ed elfi sbarcano sul palco più inglese di Roma.

Onirico, surreale, a tratti comico e romantico. L'agosto di Roma si tinge di magia con uno dei capolavori più amati di William Shakespeare, è “Sogno di una notte di mezza estate”, in programma da mercoledì 9 fino a domenica 20 agosto al Silvano Globe Theatre. Come da tradizione torna anche in questa edizione lo spettacolo cult dell’ovale di Villa Borghese, con la regia del compianto Riccardo Cavallo e la traduzione di Simonetta Traversetti. Un viaggio nel tempo e nello spazio in un mondo fatato, dove magia e sentimenti si intrecciano per dare vita alle particolari vicende di quattro coppie di innamorati. Nel teatro elisabettiano per eccellenza va in scena l'originalissima commedia del bardo inglese, fatta di linguaggi e personaggi unici, un'ode al tempo stesso di amore e follia.