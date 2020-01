Shoah, un deportato a spasso per le strade di Roma: è il papà di Liliana Segre

L'artista sardo Nicola Mette, in occasione della Giornata della memoria, ha dato vita a una performance tra le strade di Roma. Vestito con il pigiama a righe dei deportati nei campi di sterminio e con una valigia in mano ha percorso le strade del Centro: sulla camicia 173472, il numero del papà di Liliana Segre.

Fahrenheit è il titolo scelto dall'artista per la performance che vuole rievocare il passato per far luce sul presente attraverso una marcia solitaria contro gli orrori della guerra e contro ogni forma di violenza e discriminazione. “Il numero riportato sulla divisa - ha spiegato Mette – è 173472, un numero molto importante perché è quello del padre della senatrice e sopravvissuta Liliana Segre”.