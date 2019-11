Shopping e cena selvaggia. Evasione e cibi non tracciati in via Cola di Rienzo

Roma

Venerdì, 15 novembre 2019 - 13:26:00



Via Cola di Rienzo, circa 400.000 euro di evasione accertata e 20.000 euro di sanzioni amministrative. É il bilancio di una serie di controlli ta negozi e ristoranti in una delle vie più note dello shopping di Roma. Controlli congiunti della Polizia Locale di Roma Capitale e degli agenti accertatori di Aequa Roma in via Cola di Rienzo, sono stati eseguiti una serie di controlli presso gli esercizi commerciali della zona. Attività di somministrazione abusive, mancata indicazione della provenienza dei prodotti, prezzi non esposti, mancato rispetto delle normative edilizie e sanitarie, tra le violazioni maggiormente riscontrate. Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati circa 40 chili di alimenti per mancanza di tracciabilità. Ulteriori controlli hanno riguardato il rispetto delle norme fiscali da parte di Aequa Roma, con l'accertamento di un'evasione di circa 400 mila di euro per il mancato versamento delle imposte comunali relative alla tari ed all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.