Shopping di Natale con carte di credito rubate. Arrestato un 62enne romano

Rubava bancomat e carte di credito e ci comprava i regali di Natale. Arrestato dalla Polizia al centro commerciale “Porta di Roma” un 62enne che aveva con se anche 2000 euro in contanti.

In vista delle imminenti festività natalizie, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene - Serpentara hanno messo in atto un servizio di vigilanza all'interno del centro commerciale "Porta di Roma". Grazie ad una scrupolosa osservazione dei frequentatori del centro da parte dei poliziotti, è stato possibile notare due uomini che si aggiravano all'interno con fare sospetto.

Uno dei due, un romano di 62 anni, controllato all'uscita di un negozio di abbigliamento dove aveva appena acquistato un capo di valore, è stato trovato in possesso di una carta di credito non intestata a lui ma che aveva appena utilizzato per effettuare l'acquisto. Da un verifica più accurata gli investigatori del commissariato diretto da Giuseppe Rubino, i poliziotti hanno rinvenuto indosso all'uomo un bancomat e altre due carte di credito, che risultavano essere state rubate poche ore prima, e 2.000 euro in contanti.

Accompagnato negli uffici del commissariato, l'uomo e' stato arrestato per indebito utilizzo di carta di credito.