Si capovolge con la Porsche: 41 enne abbandona nell'auto la giovane passeggera

Si capovolge con la Porsche, scende dall'auto e fugge, lasciando la giovanissima passeggera prigioniera nellabitacolo.

Incidente stradale con fuga e omissione di soccorso questa mattina alle 6 in via dei Monti di Primavalle, periferia della Capitale. Una Porsche Boxer, con all'interno un uomo di 41 anni che era alla guida e una donna, si è ribaltata per motivi ancora in via di accertamento.

Il 41enne, forse per paura, si è allontanato lasciando la giovane nell'auto in stato di incoscienza. Soccorsa dal 118 è stata trasportata al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. Intanto l'uomo, dopo aver cercato rifugio da un amico, è stato rintracciato dagli uomini della polizia locale di Roma Capitale. Anche lui, viste le ferite riportate, è stato ricoverato al Gemelli in codice rosso.