Si getta dal quinto piano: nell'appartamento il corpo della moglie soffocata

Si suicida buttandosi dal quinto piano del palazzo, ma le autorità trovano il corpo senza vita di sua moglie in casa.

I passanti hanno chiamato il 112 per segnalare che un uomo si era gettato dalla finestra di un palazzo in via Damaso Cerquetti, in zona Monteverde. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, hanno trovato due cadaveri e non uno solo. A casa del suicida, infatti, c'era il corpo della moglie di 81 anni, distesa a terra, con una busta di plastica ad avvolgerle la testa. La Polizia ha subito pensato all'omicidio-suicidio, ma sono in corso indagini sulla dinamica della vicenda e le motivazioni dell'uomo.