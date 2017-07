Si siede sul cofano di un'auto: il proprietario lo minaccia con una pistola

Si era appoggiato all'automobile parcheggiata davanti a un bar per chiacchierare con alcuni amici, quando è arrivato il proprietario della macchina che lo ha minacciato con una pistola.

Paura a Tor Bella Monaca, dove una tranquilla serata al bar si è trasformata in una scena da film. Un cittadino romeno incensurato di 36 anni si era seduto sul cofano di un'automobile quando è stato aggredito dal proprietario del mezzo che sosteneva che la macchina si fosse rovinata. La discussione è degenerata al punto che l'autista ha estratto una pistola per minacciare l'uomo. Senza utilizzare l'arma se n'è poi andato. Lo straniero ha chiamato Carabinieri per denunciare il fatto, fornendo il numero di targa e il modello della macchina. I militari sono risaliti al proprietario: un 49enne di origine italiana, già conosciuto alle forze dell'ordine. È scattata quindi la perquisizione a casa dell'uomo dove sono state rinvenute due pistole complete di munizioni e non registrate nel catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.

Il 49enne è stato condotto al carcere di Regina Coeli con le accuse di porto e detenzione di armi illegali e di arma clandestina e di minaccia aggravata dall’uso delle armi con l’aggravante di aver agito per futili motivi.