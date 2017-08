Siccità a Roma, guasto all'impianto Acea: Albano Laziale resta senz'acqua

Emergenza acqua senza fine nel territorio della Capitale, con i Castelli romani che rischiano di rimanere senza fornitura a causa di un guasto di Acea Ato 2.

Lo comunica il comune di Albano Laziale, con una nota in cui chiarisce che l'incidente all'impianto di sollevamento “Santa Palomba” che pompa l'acqua nel territorio sarà risolto in giornata e che verranno garantite autobotti per evitare la crisi.

“Acea Ato 2 comunica che, a causa di un guasto elettromeccanico improvviso presso l’impianto di sollevamento 'Santa Palomba', si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con probabili mancanze d’acqua nel Comune di Albano Laziale. Pertanto nella giornata odierna, mercoledì 2 agosto, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione con probabili mancanze d’acqua nelle seguenti vie: via Spagna, via Perlatura, via Italia, largo XXV Aprile, via del Mare, via Nettunense, nelle zone Pian Savelli e in località Pavona e nelle vie limitrofe”.

Mentre Acea sta lavorando nella Capitale per tentare di riparare al più presto le perdite d'acqua delle tubature colabrodo di Roma, gli impianti appena fuori i confini di Roma Capitale fanno cilecca e mettono di nuovo in croce i residenti che pensavano che il rischio idrico fosse rientrato. “A fine di mitigare il disservizio è stato previsto lo stazionamento di autobotti su via del Mare angolo via Siena e via Italia angolo via Nettunense – comunica il comune - Il ritorno alle normali condizioni di fornitura sono previste per la giornata di oggi, mercoledì 2 agosto".