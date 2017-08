Siccità a Roma, Trastevere allagata: le pezze messe da Acea non bastano

Emergenza siccità a Roma, Trastevere diventa un lago. Nonostante le riparazioni di Acea cedono fogne e tubature.

Blitz in via della Scala del consigliere Pd Orlando Corsetti, che, insieme al collega Marco Palumbo, lancia l'allarme attraverso una diretta social. Corsetti assicura infatti che, nonostante le segnalazioni, tubature e fognature del luogo sono oramai al collasso. Nel video si vede un'importante perdita d'acqua, con un piccolo laghetto artificiale creatosi proprio nel mezzo della strada. Un'immenso spreco d'acqua potabile, a pochi giorni da un intervento dei tecnici Acea sulle stesse tubazioni. Un danno, oltre che per i cittadini, anche per gli esercenti del luogo, vista l'impossibilità di transitare nei pressi della grossa perdita. E mentre si parla di razionamento e chiusura dei nasoni, basta girare per Roma per accorgersi che gli impianti Acea fanno acqua da tutte le parti.