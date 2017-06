Emergenza siccità, l'Osservatorio ferma Acea: “Meno prelievi dal lago di Bracciano”.

Acea limiterà secondo i livelli minimi previsti dal contratto le portate di acqua consegnate ai distributori extra ambito. E' quanto emerge dalle misure discusse, validate e condivise dall'Osservatorio permanente sugli usi idrici, convocato nella sede dell'Autorità di distretto dell'Appennino centrale sulla situazione di criticità idrica della zona. Con particolare attenzione alle aree maggiormente complesse quali, appunto, il lago di Bracciano, Roma e i comuni limitrofi, la provincia di Latina. al lago di Bracciano, il cui livello è oggi 13 centimetri sotto lo zero idrometrico, Acea preleverà infatti 1.300 litri di acqua al secondo, invece dei 1.600-1.800 programmati per giugno e luglio. Nel frattempo per Roma si avvia un'attività di ricerca dei prelievi abusivi e delle perdite occulte per 1.800 chilometri di rete entro luglio, che diventeranno 3.400 entro settembre. Verranno inoltre aumentate, su decisione della Regione Lazio, le portate rilasciate dall'invaso del Pertuso a sostegno dell'idropotabile.