Siccità, Roma fa acqua da tutte le parti: perdite in corso Rinascimento

La Capitale è in emergenza idrica e sul manto stradale del centro storico si riversano litri e litri di acqua potabile.

Nel giorno dell'incontro tra Acea, Regione Lazio e Campidoglio per trovare una soluzione alternativa al razionamento idrico per un milione e mezzo di romani, corso Rinascimento viene chiusa per l'esplosione dei condotti dell'acqua. La strada è allagata, tanto da non permettere il passaggio di automobili e bus, che sono stati deviati nelle vie parallele. Un fenomeno noto ai residenti delle periferie della Capitale, che hanno denunciato in diverse zone episodi simili, che però hanno fatto meno scalpore.