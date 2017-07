Siccità Roma, perquisiti gli uffici Acea: sequestrati i documenti su Bracciano

Acea, perquisizioni negli uffici di piazzale Ostiense. La Procura indaga sulla crisi di Bracciano, per l'azienda scatta l'avviso di garanzia per inquinamento ambientale.

Ancora un guaio relativo al lago di Bracciano, ancora Acea protagonista. Gli uffici di Acea Ato 2, in piazzale Ostiense, sono stati perquisiti nella mattina di giovedì dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma, che hanno sequestrato i documenti relativi alle captazioni dal lago di Bracciano. L'atto istruttorio è stato disposto alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha ricevuto diverse denunce in merito alla criticità ambientale che sta interessando il tristemente celebre bacino. Gli inquirenti hanno così delegato ai militari le indagini, disponendo la perquisizione tramite la notifica di un avviso di garanzia per inquinamento ambientale.