Siccità, trasporti, rifiuti: Salvini chiede di commissionare Virginia Raggi

Capitale al collasso tra siccità e rifiuti. Il leader della Lega Matteo Salvini tira la zampata finale sulla giunta Raggi: “Serve il commissariamento della città”.

di Diana Maltagliati

Roma è in crisi nera: il conto alla rovescia per il razionamento dell'acqua è finito e il Campidoglio non si è accordato con la Regione Lazio e Acea per trovare una soluzione alternativa.

L'agonia dei 5 Stelle attira tutte le opposizioni, non solo quella interna alle sale comunali e gli avversari politici girano intorno alla preda come squali. Il leader di Lega Nord Matteo Salvini ne approfitta per tirare la stoccata finale contro i grillini e prevede scenari cupi per il M5S a Roma.

Secondo lei il commissariamento è l'unica soluzione per superare la crisi della città?

Io riferisco quello che mi dicono i tanti romani che sto incontrando e che adesso stanno peggio di prima. Hanno provato con la sinistra, col centro-destra, col 5 Stelle, han provato quasi tutto e la situazione non migliora di un millimetro. Quindi è un bel problema.



Lei dice che non ci vedrebbe un romano, come commissario speciale. Ci vede un politico?

Mi dicono: “Di romani ne abbiamo provati tanti e non ce n'è uno che ha funzionato”. Poi non lo so, io non sono di Roma: è enorme, è complessa, è difficile. Sicuramente ci vuole qualcuno che non abbia legami, parentele, amicizie, intrighi, ma può essere un politico come chiunque altro, basta che non si faccia condizionare dai mille mezzi poteri romani.

Lei non dà l'intera colpa della situazione attuale a Virginia Raggi. Che ne pensa di quanto fatto dai grillini?

Ma certo, è lì da poco più di un anno. Certo, in un anno non ha fatto niente, per carità. Io pensavo e speravo a nome di tanti romani qualcosa di meglio, invece si stanno rivelando veramente nulla. Il nulla. Tanti litigi, cambi di assessori, cambi di dirigenti, ma non è cambiato niente. La città è messa come prima se non peggio.

L'emergenza acqua e la situazione dell'Atac sono i temi caldi di Roma. Un commissario speciale come potrebbe risolvere questi due problemi e come li risolverebbe la Lega se fosse al governo della città?

É arrivato l'ex dirigente dell'azienda dei trasporti milanesi, ma non si capisce perché debba funzionare a Milano e non debba funzionare a Roma. Così come per l'approvvigionamento idrico: c'è la municipalizzata a Milano che si occupa di acqua, energia, elettricità che funziona e non si capisce perché quella di Roma abbia dei problemi. Lì probabilmente ci sono incrostazioni vecchie, bisognerebbe fare piazza pulita di tutti quelli che sono lì da 20-30 anni.

Per lei i tempi sono maturi per un leghista alla guida della Capitale? Chi potrebbe vincere?

Non faccio il toto-nomi. So che c'è un leghista che governa a Ladispoli. Governiamo a San Felice al Circeo, stiamo per scendere in tutto il Lazio, magari anche prima di tre anni perché non credo che la Raggi arrivi alla fine. Se continua così difficilmente arriverà a fine mandato: salta prima. Vedremo di farci trovare pronti. Si stanno avvicinando tante persone nuove alla politica, forse tra di loro ci sarà il prossimo sindaco, perché no. Stanno litigando su tutto: nei municipi, nei quartieri. Non vanno d'accordo su niente, quindi non penso che arriveranno alla fine dei 5 anni.