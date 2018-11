Sicurezza, “40 poliziotti per un'area come Parigi”. Flaminio senza agenti

Roma, poliziotti cercasi. Il sindacato Ugl-Les denuncia le condizioni degli agenti Commissariato Flaminio, a corto di organico e costretti a compiti extra: “40 poliziotti per un territorio di 186 km²”.

Forze dell'ordine insufficienti per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Questo quanto riportato in sintesi dal sindacato di Polizia Ugl-LeS, che svela i preoccupanti numeri dei Commissariati della Capitale, nello specifico di quello del Flaminio, che ha competenza su di una superficie di ben 186,71 km². "Tuttavia i numeri assoluti, senza riferimento ad altre realtà simili, rischiano di non render bene l’idea dei contorni della questione - denuncia il sindacato - e, giusto per avere un realistico e corretto termine di paragone, ricordo che Milano ha un territorio ampio 181,8 km², Napoli 117,3 km², Parigi 105,4 km²; queste grandi città hanno una superficie quasi paragonabile al territorio di competenza del Commissariato Flaminio".

"Adesso vi chiedo di fare uno sforzo d’immaginazione e di considerare, conseguentemente, che, per garantire la sicurezza di una di quelle menzionate grandi città italiane, vi siano poco più di quaranta poliziotti. Questo, allora, è proprio ciò che accade al quartiere Flaminio"

Giovanni Iacoi, Segretario Generale del sindacato di Polizia Ugl-LeS, ha poi proseguito “ci appelliamo al nostro Ministro, perché garantisca delle assunzioni più rapide e concorsi più corposi; gli attuali numeri messi in campo dal Governo non copriranno nemmeno i pensionamenti in scadenza. La realtà è che è stato facile per i precedenti governi fare cassa risparmiando sul turnover e tuttavia si è creato un danno alla macchina della sicurezza difficilmente riparabile. Per tale motivo chiediamo all’attuale governo uno sforzo maggiore”.