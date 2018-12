Sicurezza, il Mibac blinda il Colosseo: "Più vigilanza ad agosto"

Il Ministero per i beni e le attività culturali corre in difesa del Colosseo dopo lo sfregio di martedì scorso. Il ministro Bonisoli ha infatti annunciato che, durante i periodi di maggiore affluenza di visitatori, verrà aumentata la vigilanza, esterna ed interna, dell'Anfiteatro Flavio.

"Dato che stiamo andando, o siamo già dentro, un momento di tensioni a livello internazionale, è il caso di immaginare, magari in modo esagerato, cosa potrebbe succedere e cercare di non farlo accadere rafforzando la sicurezza del Parco sia esterna che, eventualmente, interna, con una vigilanza delle forze dell'ordine che richiederemo". Così il ministro Alberto Bonisoli a margine della presentazione nel Foro Romano del “piano antintrusione e di sicurezza del patrimonio culturale dei siti afferenti al Parco archeologico del Colosseo".

"Preferisco prevenire che curare", ha aggiunto Bonisoli sottolineando come il Parco archeologico del Colosseo rappresenti "un simbolo e, in quanto tale, va difeso".

Il ministro ha poi precisato che la presenza delle forze dell'ordine non sarà necessaria in maniera continuativa, ma in particolare per alcuni periodi dell'anno, come ad agosto, in cui c'è una maggiore affluenza di visitatori.

Bonisoli ha infine sottolineato: "Abbiamo deciso di liberare delle forze dell'ordine impegnate nelle scorte perché non ritenevamo questo utilizzo necessario e, quindi, questo personale potrebbe ora essere utilizzato per incrementare la sicurezza dei siti come il Colosseo".