Signori della droga gestivano traffico del Lazio. In manette anche un agente

Le mani su tutto il traffico di marijuana, hashish e cocaina tra i comuni del Cassinate. Arrestati i signori della droga che gestivano lo spaccio alle porte di Roma, capaci "allestire" piazze di spaccio ovunque anche grazie alla figura di un poliziotto-corriere.

Sono 12 i soggetti arrestati dai carabinieri di Cassino, tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; hashish, marijuana e cocaina. L'attività di indagine, ha permesso di stabile che il sodalizio aveva il monopolio della gestione dello spaccio in alcuni comuni del cassinate e che si approvvigionava dello stupefacente da sodalizi criminali operanti in Campania, sfruttando la figura di un poliziotto che fungeva da corriere. L'indagine, sviluppata attraverso attivita' tecniche e sevizi di o.c.p., ha portato alla luce una fiorente attività di spaccio e permesso di procedere all'arresto nella flagranza del reato di spaccio di 8 persone nonché il recupero di 2 pistole e di sostanza stupefacente per 10 chili di hashish, marijuana e cocaina.

Per l'esecuzione del provvedimento custodiale e per le conseguenti perquisizioni domiciliari, sono stati impiegati all'alba di mercoledì 36 carabinieri e 36 operatori della Questura di Frosinone.