Sindacati Fialp-Cisal, cambio al vertice: Urbini nuovo segretario generale

Passaggio di testimone al vertice della Federazione Italiana Lavoratori Pubblici e Privatizzati. Con il voto unanime del Consiglio Nazionale, Aldo Urbini succede a Davide Velardi, l’uomo che per vent’anni ha guidato la sigla sindacale proiettandola, da protagonista, su tutti i tavoli di interesse nazionale.

A suggellare il nuovo corso avviato nella due giorni di Chianciano Terme, il Segretario Generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ripercorrendo a larghi tratti la strada portata avanti in questi anni insieme al Segretario uscente Velardi, per Cavallaro “uomo di profonda esperienza e spessore sindacale”, ha posto l’attenzione sulle nuove sfide a cui è chiamata la Fialp-Cisal in vista dei prossimi provvedimenti governativi augurando buon lavoro al neo Segretario Generale della Federazione Aldo Urbini.