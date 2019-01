Sindacati, industriali e FI uniti: “santa alleanza” per il rilancio produttivo

Tajani, Gasparri, Polverini, Aurigemma e non solo. Al fianco di industriali e sindacati Forza Italia schiera i “big” a livello nazionale e locale. Il centrodestra moderato lancia la propria ricetta per il rilancio del settore produttivo.

All’hotel Universo, in via Principe Amedeo 5B, venerdì si è tenuto il convegno “L’Italia che produce. Contro le manovre finanziarie” organizzato dal gruppo regionale e capitolino del partito azzurro.

A prendere la parola in viste di padrone di casa Antonello Aurigemma, consigliere alla Regione Lazio, che detta la ricetta per un nuovo corso alla Pisana: “La priorità è accelerare la detassazione – dichiara Aurigemma –. Abbiamo l'Irpef più alta, i giovani inevitabilmente scappano. Poi più infrastrutture, la Roma-Latina è un mistero perché gli uffici regionali non riescono ancora ad elaborare un bando adeguato”.

“La Regione Lazio è l'unica che non ha ancora un piano rifiuti, siamo lo zimbello d'Italia e non solo. Una vergogna che ha ricadute anche sul turismo. Turismo ucciso dal piano pullman – prosegue Aurigemma – Ma non dimentichiamo anche la mancata uscita dal commissariamento della sanità, che probabilmente non avverrà neanche nel 2020”.

Prende poi la parola l'ex presidente della Regione Lazio, nonché attuale deputata di Forza Italia, Renata Polverini, che ne ha per tutti, alleati e nemici: “Oggi ci troviamo a parlare con chi non ha mai amministrato, è tutto più difficile - dichiara Polverini -. Abbiamo vinto le elezioni e non governiamo ma abbiamo un alleato con cui dialogare. Il Governo dovrà confrontarsi con manovra correttiva”. Poi la profezia: “Questo Governo lascerà solo macerie, ora ci troviamo a confrontarci con le ultime novità: quota 100 e reddito di cittadinanza. Peccato che ad oggi non ci sia nessun superamento della Fornero, solo un ridimensionamento sulle spalle dei pensionati”.

Stoccate ai 5 stelle e alla Lega, con l'ex vicepresidente alla Regione Adriano Palozzi che ribadisce: “Manca l'ascolto di chi ci governa, così si diventa autorefenziali. È quello che sta accadendo in Regione, Comune e Governo. Serve autocritica, capire errori in attesa di torna a fare del bene al governo. Dobbiamo apprendere dal mondo produttivo. In Regione abbiamo di fatto deciso di impoverire tutto il Lazio. Anche a livello nazionale, stiamo regalando dei soldi. Stiamo creando nuovi poveri. Spezzare questa logica”.

Il segretario Cisl, Alberto Terrinoni: “Mai parlato con il premier Conte. Per noi questo è un Governo alla rovescia, bloccano le infrastrutture, soffocando di fatto finanziamenti e posti di lavoro. Poi vanno a dare soldi all'assistenzialismo. Questo è il 'Governo del rinvio al giorno dopo'. Ora vedremo cosa accadrà, ma, nonostante l'ottimismo, a noi sembra un lavoro molto irresponsabile”.

Presidente della piccola-medio impresa Lazio, Angelo Camilli: “Siamo molto insoddisfatti sul metodo adottato negli ultimi provvedimenti della manovra. Gli investimenti sono praticamente assenti. Le opere essenziali, secondo noi, non sono neanche contemplate. Bankitalia ha di fatto visto a ribasso le nostre visioni di crescita: siamo in stagnamento economico. Non possiamo pensare di generare ricchezza e nuove risorse senza investimenti. Occorre una visione globale, anche a livello di Roma. Sarebbe importante avere un piano strategico, ogni capitale europea ne ha uno. Serve uno sforzo comune”.

Il senatore forzista Maurizio Gasparri: “Noi non siamo contro l'aiuto alla povertà. Noi vogliamo crescere ma non ci sono i soldi. Vogliamo, insieme ai sindacati e alle imprese, intraprendere un cammino positivo”.

È intervenuto poi il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani: “Il primo problema è il lavoro poiché senza lavoro non c'è libertà e dignità. Bisogna cambiare la politica economica per far si che sia possibile affrontare questa emergenza. La crescita è sotto l'1%, il debito pubblico è insostenibile. Cosa fare? Una politica a favore delle imprese, mettere al centro l'industria, l'agricoltura e l'artigianato. Questo governo giallo-verde non ha fatto nulla di tutto ciò. Dare il reddito di cittadinanza ai rom e stranieri è una presa in giro, incentiverebbe il lavoro in nero”.