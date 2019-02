Smog, aria fuorilegge: Raggi blocca le auto per il quarto giorno di fila

Roma fuorilegge, ancora troppo alti i livelli di inquinamento nell'aria. Il Campidoglio corre ai ripari contro l'allerta smog, prolungando lo stop ai veicoli all'interno della Fascia Verde fino a venerdì 22 febbraio.

Dopo i divieti di martedì e mercoledì, il sindaco Raggi ha infatti disposto nuovi limiti al traffico per le giornate del 21 e del 22 febbraio. L'accesso proibito all'interno della Fascia verde riguarderà dalle ore 7 e 30 alle ore 20 e 30 ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Dalle 7 e 30 alle 10 e 30 e dalle 16 e 30 alle 20 e 30: autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) Euro 3.

Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde, ovverto autoveicoli alimentati a benzina Pre Euro 1 e Euro 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) Pre Euro 1, Euro 1 e Euro 2. Inoltre, nell'ordinanza si raccomanda di gestire gli impianti termici in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.