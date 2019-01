Smog, aria troppo inquinata: stop alle auto per la terza domenica ecologica

Aria troppo inquinata nella Capitale: domenica 13 gennaio torna il divieto totale della circolazione con il terzo appuntamento delle domeniche ecologiche.

Il provvedimento della Giunta capitolina è stato fatto per "contenere le emissioni inquinanti" e contribuire a "sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell'aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche".

L'iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico all'interno della "Fascia Verde". La limitazione è estesa anche agli autoveicoli diesel Euro 6. Il blocco del traffico scatterà nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30. Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'ordinanza sindacale consultabile online sul sito di Roma Capitale. Gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18 o 17 gradi, in funzione del tipo di edificio.

Sarà la Polizia Locale di Roma Capitale a provvedere alla "vigilanza al fine di garantire l'osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza".