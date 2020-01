Smog, la situazione peggiora. Arpa Lazio in tilt, ma sabato niente stop diesel

di Federico Bosi

Smog a Roma, dopo tre giorni di stop ai veicoli diesel la situazione polveri sottili non migliora, anzi: nella giornata di giovedì record di sforamenti settimanali con 11 centraline su 13 oltre il limite consentito. L'Arpa Lazio va in tilt e non riesce a calcolare le previsioni di Pm10 per sabato, ma un nuovo stop pare scongiurato.

Lunedì le centraline con valori oltre la soglia erano otto su tredici, martedì e mercoledì erano nove su tredici. Giovedì il picco massimo di diffusione di polveri sottili inquinanti, con ben 11 centraline su 13 con Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto ad: Arenula (60), Preneste (64), Francia (59), Magna Grecia (70), Cinecittà (69), Villa Ada (52), Eur Fermi (62), Bufalotta (69), Cipro (59), Tiburtina (82) e Malagrotta (67). Mentre a Cavaliere si è arrivati a quota 50, appena dentro il limite massimo.

La maglia nera va a Tiburtina, dove le polveri sottili sono state registrate oltre i limiti in 14 dei 16 giorni del 2020 monitorati finora.

Ma come se non bastasse, anche il sistema informatico sperimentale dell'Arpa Lazio è andato in parte in tilt: il sistema di calcolo principale che riesce a fare e divulgare una previsione dei Pm10 nell'aria nei giorni successivi è andato in panne lasciando a lavoro solamente quello secondario. Questo però è riuscito a fare comunque una previsione. Il cambio di rotta tra venerdì ed il fine settimana è evidente: l'emergenza, vista la pioggia che arriverà sabato ed la domenica ecologica di dopodomani, dovrebbe rientrare scongiurando un nuovo blocco ai diesel anche sabato, giorno sacro per i romani tanto più in periodo di saldi.