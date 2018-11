Smog. Traffico, nuovo “blocco del pallone”. Roma-Inter si gioca in auto

Blocco del traffico per le "domeniche ecologiche" del Comune, rischio viabilità in tilt per la giornata di domenica. La "profezia" di Fratelli di Italia in vista del match di campionato Roma-Inter.

Il match di serie A in programma alle 20:30, allo stadio Olimpico di Roma, coincide infatti con lo stop imposto dal Comune, che per il 2 dicembre ha sancito il “divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Ztl 'Fascia Verde' del Pgtu (Piano generale del traffico urbano), dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30”. Per tantissimi tifosi giallorossi, ma non solo, arrivare allo stadio diventa così una mission impossibile, con probabili, forse inevitabili, ripercussioni al traffico e disagi alla circolazione. Arriva così il rimprovero di Fratelli d'Italia, che "bacchetta" la decisione della giunta pentastellata e dichiara: "Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziché rischiare di mandare in tilt la viabilità, creando disagi ai romani - scrive in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di FdI in Campidoglio - L’anticipazione del blocco del traffico, invece, avrebbe garantito in modo più scorrevole sia l’accesso che il deflusso dallo stadio, visto che si tratta di una gara che prevede un considerevole afflusso di pubblico. Come al solito...grillini dilettanti allo sbaraglio".