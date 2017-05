Smontava moto rubate e le rivendeva. Ai domiciliari il “Mago del telaio”

Lo hanno chiamato il “Mago del telaio”. Nella sua officina collezionava moto rubate che smontava per riutilizzarne i pezzi, rendendo illeggibili i numeri di matricola, per poi rivendere motocicli a basso costo.

Un meccanico romano di 53 anni con precedenti è finito ai domiciliari con l'accusa di riciclaggio. L'uomo aveva messo in piedi una vera e propria clinica di moto rubate in cui smontava e sostituiva parti di motocicli, non dimenticando l'abrasione della matricola che li rendeva irriconoscibili e che gli permetteva di metterli nuovamente sul mercato.